إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية يدين التطبيع البحراني مع العدو

اصدر ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية التصريح الصحفي التالي، حول اتفاق البحرين التطبيعي مع العدوّ الصهيوني..

في خطوة خطيرة وإن لم تكن مفاجئة, صدر البيان الثلاثي البحريني الامريكي الصهيوني معلنا عقد اتفاقية تطبيع علاقات كاملة بين دولة البحرين والعدوّ الصهيوني. وقد جاء هذا الاعلان بعد أن تخلت الدول العربية في اجتماع وزراء خارجيتها الأخير عن واجبها القومي وانتقلت إلى صف التحالف الامريكي الصهيوني.

إن محاولة تغيير معادلة الصراع القومي في المنطقة وحرف بوصلة الأمة العربية لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار المشروع الصهيوني الإحلالي التوسعي العدواني والذي يستهدف الهيمنة على الوطن العربي من اقصاه إلى اقصاه.

إن إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية الذي رفض من قبل كل معاهدات التطبيع مع العدوّ الصهيوني ويرفض الاستمرار في نهج الاستسلام والسقوط السياسي والاخلاقي، فإنه يدعو إلى وحدة جميع قوى المقاومة العربية على أساس مشروع تحرري في مواجهة المشروع الصهيوني.

إننا في الوقت الذي نستنكر فيه اتفاق البحرين، فإننا نحيّي شعب البحرين الشقيق وقواه الحيّة التي اعلنت بكل شجاعة عن رفضها الكامل لهذا الاتفاق وانحيازها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما نحيّي جميع القوى الشعبية العربية الحرة التي ترفض التطبيع وتقاومه وتعمل على مقاومة السياسات الانهزامية والاستسلامية في بلدانها.. انتصاراً للحقوق الوطنية والقومية العربية.

الناطق باسم إئتلاف الاحزاب القومية واليسارية.

أمين عام حزب الحركة القومية/ضيف الله الفراج.