3 إصابات جديدة بالكورونا لعاملات في القطاع الطبي بالبلقاء

أعلن محافظ البلقاء نايف الحجايا، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لعاملات في القطاع الطبي.

وقال الحجايا لوكالة (بترا) اليوم الأحد، إن الإصابات التي حصلت نتيجة مخالطتها لاصابة سابقة، قدتوزعت على منطقتي سيحان بقضاء العارضة، بواقع اصابتين، وإصابة واحدة في ماحص.

وأكد المحافظ انه تم نقل الاصابات الى منطقة الحجر في البحر الميت.. مضيفا إن فرق الاستقصاء الوبائي بدأت منذ مساء أمس، بجمع العينات من المخالطين وجمع عينات عشوائية من المنطقتين، كما بدأت عمليات التعقيم والرش لمحيط تركز الإصابات.