3 إصابات جديدة بالكورونا لعاملات في القطاع الطبي بالبلقاء

في بيانها الاول.. القيادة الفلسطينية الموحدة للمقاومة الشعبية تعلن انطلاق فعالياتها والخطوط العريضة لبرنامجها
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جرينتش+2 11:08
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