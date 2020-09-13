كاظم الساهر.. بدأ حياته بائع ثلج ولكن نزار قباني منحه لقب القيصر

لم يستطع مطرب منذ وفاة العندليب الأسمر أن يحظى بإعجاب الجماهير، وخاصة السيدات والفتيات مثلما حظى القيصر كاظم الساهر الذى احتفل بعيد ميلاده امس الموافق 12 سبتمبر، حيث كان قد ولد فى مثل هذا اليوم عام 1957.

كاظم الساهر الذى اتم امس عامه الـ 63 لا يزال أيقونة الحب والرومانسية وحلم كل فتاة فى فارس الأحلام.

استطاع القيصر أن يجعل الشباب والفتيات، الذين نشأوا فى زمن أغانى المهرجانات والموسيقى الصاخبة يحفظون القصائد ويرددونها عن ظهر قلب، بعدما كاد هذا اللون من الغناء أن يختفى بعد عمالقة الطرب الذين رحلوا.

ولد كاظم جبار إبراهيم السامرائى فى الموصل بالعراق لأب بسيط كان يعمل فى الجرس الملكى وكان مثقلا بمسئولية أسرته الكبيرة حيث أنجب 10 أبناء، 8 ذكور وبنتين، وهو ما اضطر القيصر للخروج للعمل قبل أن يبلغ العاشرة من عمره ليبيع المثلجات والكتب، ويعمل فى مصنع صباغة ونسيج.

كان كاظم الساهر يحلم بشراء قيثارة، وأخذ يجمع من أجره البسيط حتى أكمل 12 دينارًا واشتراها وتعلم العزف.

وعندما كبر عمل مدرسًا للتاريخ، ولكنه درس الموسيقى التى يعشقها، وترك التدريس واتجه للتلحين والغناء، ولحن أغلب أغانيه بنفسه، وبدأ حياته الفنية بالتعاون مع الشاعر العراقى أسعد الغريرى عام 1984، كما تعاون مع عدد من الشعراء ومنهم كريم العراقى، حتى كان التعاون مع الشاعر الكبير نزار قبانى، الذى أطلق عيه لقب قيصر الأغنية العربية، وغنى له كاظم أجمل الكلمات، التى تعلقت بها القلوب وجسدت أجمل المعانى الرومانسية ومنها «أنى خيرتك فاختارى»، و«زيدينى عشقًا»، و«فى مدرسة الحب» و«الحب المستحيل».

حقق كاظم نجاحا فاق كل الحدود حتى أنه يعد الفنان العربى الوحيد، الذى غنى فى القاعة الملكية فى بريطانيا، وهو الفنان الثانى فى العالم بعد مادونا، الذى حصل على مفتاح مدينة سيدنى.

تزوج القيصر فى سن صغيرة قبل أن يبلغ 19 عاما من ابنة عمه وأنجب ابنيه وسام وعمر، ولكنهما انفصلا فى هدوء واحترام، وأرجع سبب فشل هذا الزواج إلى حداثة سنه وسن زوجته قائلا: «ربما الزواج المبكر سبب فشل زيجتى الوحيدة، تزوجت وعمرى 19 عامًا، وكانت هى بنفس السن تقريبًا، ولم نكن ناضجين».

لا يعرف الكثيرون أن القيصر يهوى صنع بعض الأطعمة بنفسه، وأنه حريص على الاستيقاظ مبكرا وممارسة الرياضة والعزف، ويهوى ركوب الخيل والرسم والنحت، كما يعشق مشاهدة أفلام الكارتون والأنيمشن وخاصة توم وجيرى، ويحب الزراعة والأجواء الريفية، ويزرع بنفسه حديقة منزله بالمغرب.

والقيصر محبوب الفتيات جد لطفلتين من ابنه وسام، وهما «سنا» مواليد 2011، و«أية» مواليد 2014.