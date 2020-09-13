ضريبة الدخل توفر الرقم السري للخدمات الإلكترونية دون مراجعة



عمان 13 ايلول (بترا)- أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بإمكان المكلفين الذين يحملون أرقاما ضريبية من غير المشتركين بخدمات الحكومة الإلكترونية الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة إلكترونيا دون مراجعة الدائرة أو أي من مكاتبها.

وبينت الدائرة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه بإمكان المكلفين الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني: www.istd.gov.jo ومن ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية وبعد ذلك يتم اختيار عنوان مستخدم جديد، وبإمكان المكلف إدخال اسم المستخدم الذي يمثل الرقم الضريبي وإكمال باقي الخطوات للحصول على كلمة السر التي تمكنهم من الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة وضمن إجراءات محكمة وآمنة تضمن التأكد من شخصية المكلف وتحافظ على سرية المعلومات للمكلفين.

واوضحت أن الدائرة ألزمت المكلف الراغب بالحصول على كلمة السر بإدخال عشر خانات تحتوي أرقاما وحروفا خاصة ولا يمكن للمكلف إتمام عملية الحصول على كلمة السر إلا بعد أن يتم التأكد من بياناته المدونة ومقارنتها مع ما هو متوفر على نظام الدائرة.

وأوضحت الدائرة أنه بإمكان المكلف الحصول على الرقم السري، وذلك بإرسال رمز تحقق على هاتفه الخلوي المثبت في ملف الدائرة ليقوم المكلف بتثبيت كلمة السر الجديدة الخاصة به على نظام الخدمات الضريبية الإلكترونية.

وأشارت الدائرة أن هذا الإجراء جاء في ضوء مطالبات المكلفين وللتسهيل عليهم وتوفيراً للوقت والجهد وحفاظا على سلامة المواطنين في الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجها المكلف من خلال موقع الدائرة الإلكتروني.

وأوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن خدمات تقديم إقرارات ضريبة الدخل والتي تشمل إقرارات الموظفين والأفراد والشركات العادية والشركات المساهمة، تقديم إقرارات ضريبة المبيعات واحتساب الضريبة المستحقة، الدفع الإلكتروني للمستحقات الضريبية دون الحاجة إلى مراجعة مع إمكانية الحصول على سند الدفع إلكترونياً، الحصول على براءة ذمة إلكترونياً، الحصول على رقم ضريبي لأول مرة، طلب الانضمام للقائمة الذهبية، تقديم طلب اعتراض، تقديم طلب إلى لجنة التسويات والمصالحة، تحديث وتعديل المعلومات الشخصية للمواطن مباشرة بحيث يستطيع المكلف من خلال الموقع تحديث عنوان السكن وعنوان العمل والعنوان البريدي وجهات العمل وتغيير الحالة الاجتماعية وغيرها عند الحاجة لذلك، الحصول على بيان بالسنوات الضريبية المقدرة والمستأنفة والمعترض عليها ومقدار الأرصدة المستحقة والمدفوعة والمقسطة والعديد من المعلومات الضريبية التي تهم المواطن، الحصول على شهادة بالرقم الضريبي، التحقق من براءة الذمة، تحميل مرفقات بعد تسليم الإقرار، إصدار كلمة سر لأول مرة، إعادة إصدار كلمة السر، التي أصبحت جميعها تقدم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

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