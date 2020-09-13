ضريبة الدخل توفر الرقم السري للخدمات الإلكترونية دون مراجعة

وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 50 حالة، ووفاتين، و252 اصابة بالكورونا 248 منها محلية ليصبح العدد الكلي 3314
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