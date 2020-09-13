في بيانها الاول.. القيادة الفلسطينية الموحدة للمقاومة الشعبية تعلن انطلاق فعالياتها والخطوط العريضة لبرنامجها
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جرينتش+2 05:13
بعد 27 عاماً على اتفاقية أوسلو.. دراسة تحليلية لملابسات توقيعها وتداعياتها المتواصلة

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