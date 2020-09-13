القبض على شخص قتل آخر واحرق شقته لاخفاء الجريمة

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد لمديرية شرطة جنوب عمان مساء امس حول وجود حريق في احدى الشقق بالقرب من الدوار السابع ، حيث تم التحرك للمكان برفقة الدفاع المدني الذي عمل على اخماد الحريق ، ليُعثر بعد ذلك داخل الشقة على جثة لشخص تبين بالكشف عليها انه تعرض للطعن بواسطة اداة حادة بمناطق مختلفة من جسده وحروق بسبب اشعال النيران في شقته .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً خاصاً من ادارة البحث الجنائي تولى التحقيق في القضية للوقوف على ملابساتها والوصول لمرتكب تلك الجريمة ، مؤكداً انه وخلال وقت قياسي ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكن الفريق من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة والذي أشعل النيران في الشقة لاخفاء الجريمة ، والقي القبض عليه بعد تحديد مكان وجوده، وبالتحقيق معه اعترف انه على اثر خلاف مع المغدور اقدم على طعنه عدة طعنات بواسطة اداة حادة واضرام النار بالشقة بعد ذلك لاخفاء الجريمة وما زال التحقيق جارياً معه.

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