في بيانها الاول.. القيادة الفلسطينية الموحدة للمقاومة الشعبية تعلن انطلاق فعالياتها والخطوط العريضة لبرنامجها
أهم العناوين
جرينتش+2 03:15
الرزاز يعلن رفض الأردن مواجهة الكورونا بفكرة مناعة القطيع، ويدعو الجميع للالتزام باجراءات الوقاية مئة بالمئة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني