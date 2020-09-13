اعتقال وافد عربي قتل احر من ذات الجنسية طعنا في عمان

ألقت إدارة البحث الجنائي القبض على شخص من جنسية عربية اقدم على قتل شخص من ذات الجنسية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الاحد، إن معلومات وردت للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول قيام شخص من جنسية عربية، بقتل آخر من ذات الجنسية في احدى مناطق شرق العاصمة.

واضاف إنه جرى على الفور تحديد موقع المشتبه به، حيث أُلقي القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بطعن شخص من جنسية عربية في احد المنازل شرق العاصمة، اثر خلافات وقعت بينهما، وتم التوجه للمكان وعُثر على المغدور وقد فارق الحياة، اثر تعرضه لعدة طعنات وما زالت التحقيقات جارية.