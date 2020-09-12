تراجع طفيف ومؤقت للكتلة الحارة خلال اليومين المقبلين

صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن آخر التحليلات للنماذج العددية تشير الى تراجع مؤقت للكتلة الحارة عن المملكة خلال اليومين المقبلين، لتنخفض درجات الحرارة قليلا.

وأضاف انه من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة الى منتصف الثلاثينات في العاصمة عمان، الا انها ستعاود الارتفاع اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، لتتراوح درجات حرارة بين 37 الى 38 درجة مئوية بالنسبة للعاصمة عمان، وذلك حتى نهاية الاسبوع.

وتشير التوقعات للنماذج الفصلية باحتمالية تصل الى 60 بالمئة، أن يشهد ايلول الحالي درجات حرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ اليوم السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وهناك فرصة ضعيفة في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار متفرقة في أجزاء محدودة من المملكة خاصة الشرقية، قد يصحبها الرعد أحياناً وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

ويطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 21، وفي مرتفعات الشراة 32 – 18 ، وفي مناطق البادية 39 – 24، وفي مناطق السهول 35 – 23، وفي الاغوار الشمالية 38 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 28، وفي البحر الميت 39 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.

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