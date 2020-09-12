"واشنطن بوست" تكشف ان اتفاق البحرين مع إسرائيل لم يكن ليحدث بغير مباركة السعودية المتحكمة تاريخيا بالقرار البحريني
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باستخدام المراقبة الجوية.. ضبط مئتي اعتداء على قناة الملك عبد الله

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