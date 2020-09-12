“التربية”: التحول للتعليم عن بُعد في مدرسة خاصة بعمّان و4 حكومية

قررت وزارة التربية والتعليم التحول من التعليم المدرسي الى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما في إحدى المدارس الخاصة (لواء الجامعة) التعليم الخاص.

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك جاء بعد تسجيل إصابة في المدرسة مخالطة لإصابة مثبتة معلن عنها سابقا.

كما قررت الوزارة التحول من التعليم المدرسي الى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما في مدرسة القويسمة الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء القويسمة (إصابة)، و3 مدارس في مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية وهي: مدرسة الروضة الثانوية الشاملة للبنات (إصابة) والروضة الأساسية المختلطة (إصابة) والروضة الأساسية للبنين (إصابة).

وبينت الوزارة أن جميع الإصابات مخالطة لإصابات مثبتة ومعلن عنها سابقا.