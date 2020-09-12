إعفاء رئيسي جامعتي اليرموك والحسين بن طلال من منصبيهما

أعفى مجلس التعليم العالي، اليوم السبت، كلا من الدكتور زيدان كفافي رئيس جامعة اليرموك، والدكتور نجيب أبو كركي رئيس جامعة الحسين بن طلال من منصبيهما في رئاسة الجامعة.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس التعليم العالي اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، لبحث تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية بناءً على جميع المعطيات الواردة في التقييم.

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