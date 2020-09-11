هانت.. إنخفاض درجات الحرارة اليوم الجمعة وغدا وبعدة

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، كما تظهر في سماء المملكة غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، هناك فرصة لهطول أمطار متفرقة في أجزاء محدودة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

ويطرأ خلال اليومين المقبلين إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود فرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار متفرقة في أجزاء محدودة من المملكة خاصة الشرقية، قد يصحبها الرعد أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 37 – 25 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 23، وفي مرتفعات الشراة 33 – 20 ، وفي مناطق البادية 40 – 26، وفي مناطق السهول 36 – 25، وفي الاغوار الشمالية 40 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 29، وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 41 – 29 درجة.