الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط حلب فجر اليوم وتسقط معظم صواريخه/ فيديو

حلب-سانا

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري فجر اليوم لعدوان بالصواريخ استهدف محيط حلب .

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه”في الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ”.

وأضاف المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ المعادية”.

هذا وقال مصدر أمني لوكالة “سبوتنيك”: “الطائرات التي يرجح أنها إسرائيلية قد أطلقت عددا من الصواريخ من فوق منطقة “التنف” التي يحتلها الجيش الأمريكي عند المثلث السوري العراقي الأردني”.

وأضاف المصدر: “الصواريخ حاولت استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في محيط مدينة السفيرة شرقي حلب”.

ولفت المصدر الأمني إلى أن أحد الصواريخ تمكن من الوصول إلى أحد مخابر مركز البحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة، مضيفا: “نعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان”.

وقال المصدر الأمني لـ “سبوتنيك”: “اقتصرت أضرار العدوان الإسرائيلي على مركز البحوث العلمية في محيط السفيرة على الماديات، ويتم حاليا العمل على إخماد النيران التي اشتعلت في محيط أحد المخابر”.

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