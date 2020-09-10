فلسطين بلا اشقاء.. رفض إماراتي ومصري وأردني لـ«إدانة التطبيع» ووقوف تونس والعراق ولبنان والجزائر على الحياد

وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 34 حالة، مقابل تسجيل 78 اصابة بالكورونا 77 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2659
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