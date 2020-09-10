جابر يعلن اليوم الخميس شفاء 62 حالة، ووفاة واحدة، و80 اصابة جديدة بالكورونا 79 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2739
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جرينتش+2 06:33
جابر يعلن اليوم الخميس شفاء 62 حالة، ووفاة واحدة، و80 اصابة جديدة بالكورونا 79 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2739

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