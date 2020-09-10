بعد غياب عامين.. يحيى الفخرانى يخوض دراما رمضان المقبل

أعلن الكاتب المصري عبد الرحيم كمال أنه تم الاستقرار على عنوان “نجيب زاهى ذركش” لمسلسله الجديد الذى يجمعه بالنجم يحيى الفخرانى فى شهر رمضان المقبل، حيث يواصل كتابة سيناريو العمل الذى يتمى إلى الدراما الاجتماعية، فى حين يعمل مخرج العمل شادى الفخرانى على اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة وابرام التعاقدات معهم.

ويسجل “نجيب زاهى شركس” التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى، بعدما كونا ثنائية ناحجة خلال السنوات الأخيرة وقدما سوياً مسلسلات “شيخ العرب همام” عام 2010، و”الخواجة عبد القادر” عام 2012، و”دهشة” عام 2014، و”ونوس” عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وقد غاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته “الملك لير” فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحاً كبيراً.

وكان آخر مسلسلات يحيى الفخرانى مسلسل “بالحجم العائلى” فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل وآخرين.