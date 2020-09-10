القبض في زمن قياسي على قاتل رجل الأمن بمحافظة اربد

ألقى جهاز البحث الجنائي، اليوم الخميس، القبض على الشخص الذي أقدم أمس على قتل أحد مرتبات الأمن العام، الذي كان في إجازته الرسمية، خلال زمن قياسي.

وتمكن الأمن الجنائي من تحديد موقع الشخص وداهمه وألقي القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم في القضية، التي يعتقد انها لخلاف شخصي.

وقال الناطق الإعلامي في الأمن العام أنه وعلى إثر الجريمة المرتكبة يوم أمس في محافظة إربد باشرت الفرق المختصة في ادارة البحث الجنائي التحقيق فيها، حيث تم التعرف على الفاعل الذي توارى عن الانظار.

وأضاف أنه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد مكانه، حيث جرى مداهمته وضبطه وشقيقه الذي كان برفقته وضبط السلاح الناري المستخدم بارتكاب الجريمة ، وما زالت التحقيقات جارية.