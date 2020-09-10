وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 34 حالة، مقابل تسجيل 78 اصابة بالكورونا 77 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2659
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جرينتش+2 08:40
ارتفاع آخر على درجة الحرارة اليوم، وانخفاض طفيف غدا وبعده، وانحسار هذه الموجة الملتهبة بعد غد السبت

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