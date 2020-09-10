ارتفاع آخر على درجة الحرارة اليوم، وانخفاض طفيف غدا وبعده، وانحسار هذه الموجة الملتهبة بعد غد السبت

يطرأ اليوم الخميس ارتفاع قليل على الحرارة وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية هنالك فرصة في ساعات المساء لهطول أمطار محلية خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 5-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة بوجه عام، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود فرصة في ساعات المساء لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوي.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 40 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 36 – 22، وفي مرتفعات الشراة 37 – 21 ، وفي مناطق البادية 43 – 28، وفي مناطق السهول 39 – 23، وفي الاغوار الشمالية 41 – 28، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 30، وفي البحر الميت 41 – 29، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية.

وقال مدير الارصاد الجوية، رائد آل خطاب ان حدة هذه الموجة الحارة سوف تخف وتبدأ في الانحسار يوم بعد غد السبت.. قولوا ان شاء الله.