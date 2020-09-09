وزير الداخلية يشدد على منع انتشار الكورونا بمحافظة العاصمة

ترأس وزير الداخلية سلامة حماد في مبنى محافظة العاصمة، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكام الإداريين في المحافظة.

وناقش الاجتماع أبرز الإجراءات المتخذة بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من تداعيات جائحة كورونا.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة توحيد جهود جميع الجهات المعنية كل ضمن اختصاصه، والعمل بشكل تشاركي ومنسق للحد من آثار أزمة كورونا، والتسهيل على المواطنين وخاصة أثناء قيام الأجهزة الرسمية بالحجر على البنايات أو عزل بعض الأحياء التي تظهر فيها إصابات.

وقال حماد إن تحقيق التباعد الاجتماعي واتباع سبل الوقاية والاحتراز وإجراءات الصحة والسلامة العامة تسهم إلى حد كبير في منع انتشار الفيروس والحد من آثاره.

وجدد الوزير حماد التأكيد على ضرورة الاستمرار في مراقبة مدى الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، والتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص تطبيقا لأوامر الدفاع.