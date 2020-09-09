مغامرات اردوغان الخارجية تتسبب بافدح انهيار في الليرة التركية

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي دون 7.49 مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، تحت تأثير تنامي العزوف من المخاطر والذي زاد ضغوط البيع في العالم.

وسجلت الليرة مستوى متدنيا عند 7.4920 لتصل خسائرها مقابل العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري إلى نحو 21 بالمئة بين أسوأ العملات أداء في العالم. ومع ذلك فقد تفوقت على نظيراتها في الأسواق الناشئة في أحدث الجلسات، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

ومع انخفاض العملة التركية في ست من الجلسات السبع الماضية، مازال المستثمرون يترقبون إشارات على ما إذا كان البنك المركزي قد أوقف سياسة تشديد نقدي غير مباشرة استمرت شهرا.

ونُقل عن وزير المالية، بيرات البيرق، قوله، اليوم الأربعاء، إن بوسع البلاد الاستفادة من تبعات جائحة فيروس كورونا العالمية عبر ليرة تنافسية يتم وضعها في قلب استراتيجية جديدة للتحرك نحو اقتصاد يركز أكثر على الصادرات.