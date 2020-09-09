محافظ الطفيلة: إصابة طبيب في مستشفى الأمير زيد بالكورونا

أعلن محافظ الطفيلة الدكتور خالد الجبور، اليوم الأربعاء، عن إصابة طبيب في مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري بفيروس كورونا.

وقال الجبور في تصريح صحفي اليوم: إن نتيجة فحص أجري لطبيب من خارج المحافظة يعالج المرضى بإحدى عيادات المستشفى ليوم واحد في الأسبوع جاءت إيجابية.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية اتخذت باغلاق العيادة التي يعمل فيها الطبيب وتعقيمها، فيما تولت فرق الاستقصاء الوبائي سحب العينات من كوادر المستشفى والمخالطين المحتملين، وتعقيم وتطهير الأقسام والمرافق في المستشفى كافة.

وبين أن فرق الاستقصاء الوبائي توجهت إلى مراجعي العيادة للتوسع في أخذ العينات احترازيا.

وقال مدير صحة الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة إن عدد مخالطي هذا الطبيب بلغ نحو 20 شخصا، موضحا أن فرق التقصي الوبائي تقوم حاليا بسحب عينات منهم ضمن فريقين شكلا لهذه المهمة.

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