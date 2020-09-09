روسيا تورد 32 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” إلى المكسيك

أعلن صندوق الاستثمار الروسي المباشر، اليوم الأربعاء، الموافقة على توريد 32 مليون جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك V”، ضد فيروس كورونا المستجد إلى المكسيك.

وبحسب البيان الصادر عن صندوق الاستثمار الروسي المباشر(RDIF) وشركة الأدوية الروسية (Landsteiner Scientific)، فقد أعلن اليوم عن اتفاقية لتزويد المكسيك بـكمية 32 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وجاء في البيان أن “صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة الأدوية (Landsteiner Scientific) أعلنا عن اتفاق لتوريد 32 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي إلى المكسيك”.

وأضاف الصندوق في بيانه: “من المتوقع بدء توريد اللقاح إلى المكسيك في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري 2020، وهذا الموعد مرتبط بموافقة السلطات الحكومية المكسيكية”.

وتغطي هذه الكمية (32 مليون جرعة) حوالي 25% من سكان المكسيك المقدر عددهم بحوالي أكثر من 126 مليون إنسان.

وكان مدير معهد غامالي، ألكسندر غينتسبورغ، قال اليوم، إن التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا، كجزء من دراسات ما بعد التسجيل للقاح الروسي، سيبدأ في موسكو، كما هو مخطط، اعتبارًا من 5 سبتمبر/ أيلول، وسيتم تسليم عقار اللقاح نفسه إلى عيادات ومستشفيات العاصمة بحلول نهاية الأسبوع.

وبدورها، أعلنت نائب عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الأربعاء، عن بدء تطعيم سكان موسكو، في إطار دراسة ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت راكوفا، خلال مؤتمر صحفي: “اليوم هو يوم مهم ليس فقط للمدينة، ولكن للبلاد أجمع. كجزء من دراسة ما بعد التسجيل، بدأ التطعيم ضد (كوفيد-19) لأول مواطنين في موسكو. سيسمح لنا ذلك بالاقتراب من اللحظة التي سيكون فيها اللقاح متاحًا للجميع. تم تطعيم أول المشاركين في الدراسة اليوم”.