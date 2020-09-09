القتل هو الحل.. إلهان عمر تدين صمت الإعلام الأمريكي وتقرع جرس الخطر بعد انتشار فيديو يدعو لاغتيال قادة الديمقراطيين
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جرينتش+2 02:57
توقيع مذكرة تفاهم بين الجيش وزارة العمل لتفعيل خدمة العلم لذكور لا يعملون وليسوا طلابا أو خارج البلاد

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