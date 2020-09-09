بدل سمسرة تطبيعية.. الصهيونية ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

رشح عضو البرلمان النرويجي، كريستيان تايبرينغ جيدي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2021، بعد توسطه في التوصل لاتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات.

وذكر موقع قناة “فوكس نيوز” في خبر حصري، أنه “بعد أسبوع من التوصل لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، تم ترشيح الرئيس دونالد تارمب للحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2021”.

وأضافت: “الترشيح تم بواسطة كريستيان تايبرينغ جيدي، عضو البرلمان النرويجي، بعد جهود ترامب تجاه حل النزاعات التي طال أمدها في جميع أنحاء العالم”.

وتم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض في 13 أغسطس/ آب، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا.