10 فنانين كبار عانقوا الحياة وفارقوها فى نفس اليوم او الشهر

عجيبة هى الحياة وترتيبات الأقدار، فكثير ما ينتظر البعض شهر مولدهم للاحتفال مع أحبابهم بأعياد ميلادهم، ولكن تكون للقدر ترتيبات أخرى، فيصبح شهر الميلاد هو نفسه موعد الرحيل، ويتحول عيد الميلاد إلى ذكرى وفاة، وهو ما حدث مع العديد من نجوم الفن الذين رحلوا فى نفس شهر مولدهم.

ومن بين هؤلاء النجوم وحش الشاشة الفنان الكبير فريد شوقى، الذى وُلد فى 30 يوليو عام 1920، وتوفى ملك الترسو فى نفس الشهر، وتحديدا فى 27 يوليو من عام 1998.

أما ملك المواويل المطرب محمد عبد المطلب فكان لشهر أغسطس خصوصية كبيرة فى حياته ومماته، حيث وُلد وتوفى فى هذا الشهر، وكان ميلاده فى 13 أغسطس عام 1910، ورحل عن الدنيا فى 21 أغسطس عام 1980.

ومن عباقرة الفن الذين ولدوا ورحلو فى نفس الشهر أستاذ الكوميديا الراقية الفنان الكبير فؤاد المهندس، الذى وُلد فى 6 سبتمبر من عام 1924 وتوفى فى 16 سبتمبر عام 2006.

أما الشحرورة اللبنانية صباح فقد وُلدت فى10 نوفمبر من عام 1927، وتوفيت فى 26 نوفمبر 2014 عن عمر ناهز 87 عاما.

وكان لشهر أبريل بصمة فى مولد ورحيل الموسيقار الكبير حسن أبو السعود، الذى وُلد فى 2 أبريل عام 1948، بمدينة المحلة الكبرى، وتوفى فى 17 أبريل عام 2007 عن عمر ناهز 59 عاما.

أما الفنانة الكبيرة كريمة مختار، صاحبة أشهر وأجمل الأدوار، فقد وُلدت فى 16 يناير عام 1934 ورحلت فى نفس الشهر بعد 83 عاما، وتحديدا فى 12 يناير عام 2017.

فيما كانت عجائب القدر أكثر دهشة مع عدد من الفنانين الذين توافق يوم ميلادهم مع يوم وفاتهم، فرحلوا فى نفس اليوم، ومن هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة نوال أبو الفتوح، التى ولدت فى 10 أبريل عام 1940، وتوفيت فى نفس اليوم عام 2007 عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع مع مرض سرطان.

كذلك وُلد الفنان إبراهيم يسرى فى 20 أبريل عام 1950، ورحل فى نفس يوم ميلاده عام 2015 عن عمر ناهز 65 عامًا.

وهو ما حدث مع الفنان رؤوف مصطفى، الذى وُلد فى أول أكتوبر من عام 1940، وعشق الفن، وفضّله على عمله كمذيع فى إذاعة “بى بى سى لندن”، فشارك فى العديد من الأعمال، من بينها “محامى خلع” و”ديل السمكة”، ورحل فى يوم عيد ميلاده عام 2017.

ومن بين الفنانين الشباب الذين فجعوا الوسط الفنى بوفاتهم المفاجئة الفنان والمذيع عمرو سمير، الذى وُلد فى 3 يوليو عام 1984، ورحل فى يوم عيد ميلاده عام 2017 فى سن 33 عامًا.