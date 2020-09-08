وزارة التربية: لا انتقال لفيروس كورونا داخل المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم، ان المدارس لم تشهد اي حالات انتقال لفيروس كورونا بين الطلبة والمعلمين داخلها، مبينة ان جميع الحالات التي سجلت فيها جاءت من خارجها.

وبينت الوزارة بحسب موقعها الرسمي، ان 14 مدرسة فقط تم تحويل نظام التعليم فيها عن بعد منذ بداية العام الدراسي الحالي، بعد تسجيل اصابات بفيروس كورنا بين طلبتها ومعلميها جميعها مخالطة لإصابات مؤكدة.

وقررت الوزارة، اليوم الثلاثاء، التحول للتعليم عن بعد لمدة 14 يوما، في مدرستي أم الهشيم الأساسية المختلطة والظاهر بيبرس الأساسية المختلطة التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، بعد تسجيل إصابة في كل مدرسة مخالطتين لإصابة معلن عنها، لافتة الى ان 45 مدرسة اخرى تم التحول في النظام التعليم فيها عن بعد لم تسجل اصابات، وانما بسبب وجودها في مناطق معزولة.

كما قررت الوزارة التحول من التعليم المدرسي الى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما في مدرسة خادم الحرمين الشريفين الثانوية للبنات، التابعة لمديرية التربية والتعليم – الزرقاء الأولى، وقد جاء ذلك بعد تسجيل إصابة في المدرسة.