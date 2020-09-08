جابر يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 68 حالة، وحالتي وفاة، و103 اصابات بالكورونا 99 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2581
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جرينتش+2 08:05
جابر يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 68 حالة، وحالتي وفاة، و103 اصابات بالكورونا 99 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2581

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