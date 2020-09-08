جابر يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 68 حالة، وحالتي وفاة، و103 اصابات بالكورونا 99 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2581

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 103 إصابات بفيروس كورونا 99 منها 99 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 2581 إصابة.

وبين الدكتور جابر، خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، أن هذه الحالات توزعت على النحو الآتي: 4 حالات لقادمين من اميركا والعراق ومصر في فنادق الحجر، و 57 في العاصمة عمان 50 منهم مخالطون، و7 يتم الاستقصاء عنهم، و25حالة في محافظة الكرك لمخالطين و5 حالات في البلقاء و7 في الزرقاء و3حالات في محافظة جرش، بالإضافة لتسجيل وفاتين اليوم وامس، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 19وفاة.

وأشار الدكتور جابر إلى إن الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة 7 آب وصلت الى 1136 إصابة، موضحا أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم 12104 فحوصات ليصل إجمالي الفحوصات منذ بدء الجائحة إلى 915469 .

كما تم تسجيل 68حالة شفاء 50 منهم من منطقة العزل في البحر الميت و 18 من مستشفى الامير حمزة ليصبح مجموع حالات الشفاء منذ بدء الجائحة 1902.

واكد وزير الصحة ان ازدياد الحالات المحلية يتطلب الحيطة والحذر والتقيد بالتباعد الاجتماعي حماية للأهل والمجتمع، مشيرا الى ان القدرات الصحية في المملكة ارتفعت بنسبة 80 بالمئة من حيث الاجهزة والكوادر التي تم تدريبها للتعامل بأفضل الطرق ووضعت الحكومة خطة مع المركز الوطني لإدارة الازمات.

واشار الدكتور جابر الى انه مع ازدياد الحالات قد نضطر للانتقال الى الحجر المنزلي للأشخاص التي لا تظهر عليهم اعراض. وحول الاصابات في محافظة الكرك بين وزير الصحة ان الوضع مستقر كون العائلة المصابة معزولة حاليا، مثمنا دور المحافظة والاجهزة الأمنية والكوادر الطبية في المحافظة على الدور الهام الذي تقوم به. واكد ان العديد من الدول طالبت الحكومة بالسماح للقادمين بحرية اختيار مستشفيات في القطاع الخاص للعلاج بكورونا وقضاء فترة العزل، كاشفا عن وجود 130سرير عناية حثيثة بالإضافة الى الموجود في المستشفيات حاليا، وسيتم بعد شهرين استلام حوالي 67 سريرا اضافية ومستشفى مجهزا ومخصصا للعناية الحثيثة. وبين الدكتور جابر ان الوزارة تمتلك اكثر من 250جهاز تنفس صناعي، مؤكدا ان المملكة لن تلجأ لسياسة المناعة المجتمعية او ما يعرف بمناعة القطيع وإنما سيتم فتح القطاعات بالتوازن مع الإجراءات الصحية المشددة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا وفقدان السيطرة، مؤكدا ان الاجراءات المتبعة تهدف لحماية المواطنين، وكل مواطن يتحمل مسؤولية وصول الوضع الوبائي لحالة ممتازة.

ودعا وزير الصحة المواطنين الى البعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.

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