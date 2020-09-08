انخفاض طفيف بدرجة الحرارة اليوم.. ولكن الاجواء ستبقى ملتهبة باغلب المناطق حتى نهاية الاسبوع

يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتشير التوقعات إلى ان يستمر تأثير الموجة التي تتعرض لها المملكة حتى نهاية هذا الاسبوع.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الأربعاء حارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ لتعود الأجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 39 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 35 – 23، وفي مرتفعات الشراة 35 – 22، وفي مناطق البادية 42 – 23، وفي مناطق السهول 38 – 23، وفي الاغوار الشمالية 41 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 28، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية.