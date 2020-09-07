رحيل الفنانة المصرية عايدة كامل اليوم وتشييع الجثمان بعد قليل

يُشيع جثمان الفنانة المصرية عايدة كامل من أمام مستشفى دار الفؤاد بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين، وبالتحديد فى الثانية عشر ونصف ظهراً، حيث رحلت الفنانة منذ ساعات قليلة داخل المستسفى بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 89 عاما.

وكانت الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة كامل، قد طلبت من جمهورها ومحبيها بالدعاء لها خلال الوعكة الصحية التى مرت بها فى منتصف شهر أغسطس الماضى بها، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “أنا فى طريقى للمستشفى.. محتاجة دعواتكم ويا رب ردنى إلى ابنى وأسرتى وكل حبايبى”.

وفى سياق مختلف أحيت الفنانة القديرة عايدة كامل، مؤخرا ذكرى ميلاد زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عزمى، حيث نشرت عبر حسابها على فيس بوك، صورة قديمة التقطت له فى أحد استديوهات التصوير لكن لم يتم معرفة سنة التقاطها بالتحديد، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت الفنانة القديرة، عبر حسابها على فيس بوك أيضا، رسالة رثاء لزوجها الراحل، قائلة: “كنا نحتفل بعيد ميلادك واليوم نترحم عليك، ولكنها إرادة الله ولا راد لقضائه، اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، اللهم اجمعنا بهم فى جنتك.. اللهم آمين”، مضيفة: “أتحدث عن الزوج وأبو ابنى د.هشام عزمى المرحوم الفنان محمود عزمى.. رجاء وليس أمر أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة”.

وكانت الفنانة الراحلة، قد قضت ما يقرب من 3 أسابيع بأحد مستشفيات القاهرة، إثر تدهور حالتها الصحية، وطالبت الجمهور في آخر اتصال هاتفي معها بالدعاء لها.

ولدت الفنانة “عايدة كامل”، عام 1931، وتزوجت من الفنان الراحل “محمود عزمي”، ونجلها “هشام عزمي” أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وقدمت “عايدة كامل”، العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، منها “عيلة مرزوق”.