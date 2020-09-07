ترامب يقتدي بالعالم الثالث في الفبركات الانتخابية، ويستعين بابنة اخ اسامة بن لادن لدعمه في مواجهة منافسه بايدن!!!!

حذرت نور بن لادن ابنة أخ أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق والعقل المدبر لهجوم 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأميركية، أن هجومًا آخر مستوحى من أحداث 11 سبتمبر يمكن أن يحدث إذا تم انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن دونالد ترامب “هو الوحيد الذي يمكنه منع ذلك”.

وأضافت بن لادن بحسب ما نقلت عنها صحيفة “نيويورك بوست”: “داعش انتشر في ظل إدارة أوباما/بايدن، مما أدى بهم إلى الوصول إلى أوروبا. لقد أظهر دونالد ترامب أنه يحمي أميركا وأوروبا من التهديدات الخارجية من خلال القضاء على الإرهابيين من جذورهم وقبل أن تتاح لهم فرصة الهجوم”.

وتعيش نور بن لادن في سويسرا، لكنها قالت إنها تعتبر نفسها “أميركية القلب”. وأضافت لادن، أنها تؤيد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، واصفة الانتخابات بأنها “الأهم لهذا الجيل”.

وفي حديثها عن “الهجمات الإرهابية”، أوضحت: “أنظر إلى جميع الهجمات الإرهابية التي حدثت في أوروبا على مدى السنوات الـ 19 الماضية. لقد هزونا تمامًا حتى النخاع.. لقد اخترق [الإسلام الراديكالي] مجتمعنا بالكامل وفي الولايات المتحدة، من المقلق للغاية أن اليسار قد انحاز تمامًا إلى الأشخاص الذين يشاركون هذه الأيديولوجية”.

وأشارت إلى أنه “يوجد أشخاص مثل إلهان عمر يكرهون أمريكا بشكل نشط”، واستذكرت كيف حثت إلهان عمر على إصدار أحكام “رحمة” لـ 13 مجندًا لداعش تم ضبطهم في ولايتها الأصلية، مينيسوتا.