الصيف ما زال يلقي جحيمه.. استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة جدا على المملكة اليوم الاثنين وغدا وبعده

تبقى المملكة اليوم الاثنين تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة جداً والجافة، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-11) درجة مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، هناك فرصة ضعيفة خلال ساعات ما بعد الظهر لهطول امطار محلية خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتشير التوقعات إلى ان يستمر تأثير الموجة التي تتعرض لها المملكة حتى نهاية هذا الاسبوع، وان تكون درجات الحرارة اربعينية في معظم مناطق المملكة.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا يوم غد الثلاثاء، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (8-9) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الأربعاء حارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 42 – 25 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 37 – 24، وفي مرتفعات الشراة 38 – 25، وفي مناطق البادية 44 – 25، وفي مناطق السهول 42 – 25، وفي الاغوار الشمالية 43 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 29، وفي البحر الميت 43 – 28، وفي خليج العقبة 45 – 30 درجة مئوية.

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