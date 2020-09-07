التعليم العالي تباشر الاربعاء استقبال الطلبات الإلكترونية للمنح الخارجية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2020 / 2021 سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الأربعاء المقبل ولغاية الساعة 12 ليلاً من يوم السبت المقبل من الشهر الجاري.

ودعت الوزارة اليوم الاثنين، الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية، أو الأجنبية) للعام الدراسي 2020 فقط، والراغبين بالاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة تعبئة طلب من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo.

ودعت الوزارة الطلبة إلى الاطلاع على التفاصيل والارشادات الخاصة بالمنح الخارجية للعام الجامعي 2020 /2021 والموجودة على موقع مديرية البعثات من خلال الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo، والتي تتضمن الأوراق الواجب أن يقدمها الطلبة المبتعثون لاستكمال إجراءات ابتعاثهم مصنفة حسب الدولة، وشروط الدول المانحة، وعدد المنح وتوزيعها على التخصصات والدول، وتشمل (مصر، المغرب، تونس، أرمينيا، رومانيا)، إضافةً إلى الامتيازات التي تقدمها الدولة المانحة، والوزارة، والتكاليف التي يتحملها الطالب.

وبينت الوزارة أن الطالب يتحمل مسؤولية صحة بيانات الاتصال المدخلة (رقم الهاتف / البريد الإلكتروني)، ويتم التقدم من خلال جهاز الحاسوب ولا يمكن التقدم من خلال الهاتف.

كما بينت الوزارة أنها ستقوم بترشيح الطلبة للاستفادة من هذه المقاعد، في حين سيكون سفر الطالب والتحاقه بالدراسة في الدولة التي سيتم ترشيحه للدراسة فيها مرتبطاً بالإجراءات التي تنفذها كل دولة سواءً ما يتعلق بمواعيد فتح المطارات أو تطبيق الحجر الصحي. وستقوم الوزارة بإعلان أسماء الطلبة المرشحين لهذه المنح بعد إعلان قائمة القبول الموحد حيث سيتم استثناء أي طالب يتم ترشيحه للقبول في نفس التخصص في إحدى الجامعات الأردنية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.