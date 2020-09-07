ازدياد تقدم بايدن على ترامب في مستوى دعم الناخبين

أظهر استطلاع أجراه مركز الأبحاث “YouGov” بطلب من قناة “CBS” الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة، جون بايدن، على منافسه، الرئيس الحالي، دونالد ترامب.

وتم خلال الاستبيان طرح سؤال على المستطلعين حول المرشح الذي سيدعمونه في حال إجراء الانتخابات الآن، وقال 52% من المشاركين في الاستطلاع إنهم مستعدون لإعطاء أصواتهم لبايدن، بينما أعرب 42% فقط عن تأييدهم لترامب.

ورد نحو 3% من المستطلعين بالقول إنهم يفضلون مرشحين آخرين، بينما ذكر 3% آخرين أنهم لا يريدون دعم أي من الساسة.

ومع ذلك أقر 49% من داعمي بايدن بأنهم سيصوتون لصالحه فقط لأنهم يعارضون ترامب، وقال 73% من داعمي المرشح الجمهوري إنهم سيؤيدوه لأنهم راضون عن نتائج رئاسته.

وأجرى مركز الأبحاث “YouGov” هذا الاستطلاع خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر، وشارك فيه 2.5 ألف شخص في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وتشير نتائج الاستبيان إلى زيادة في تقدم بايدن على ترامب، حيث سبق أن أظهر استطلاع أجراه مركز “Emerson” أواخر أغسطس أن المرشح الديمقراطي يتغلب على منافسه الجمهوري بـ2% فقط، بينما قال مركز “Harris” إن النائب السابق للرئيس الأمريكي يتقدم على الرئيس الأمريكي الحالي بـ6%.

وتجري الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر المقبل وسط زيادة الهجمات المتبادلة الحادة بين المرشحين في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع الحاد لمستوى البطالة.