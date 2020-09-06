يفضحون عمالتهم بالسنتهم.. “عطون” اليد اليمنى ”للجولاني” يستجدي دعم الغربيين ويعترف ان تنظيمه لا يعاديهم

خاطب الشرعي العام لـ”هيئة تحرير الشام”، عبد الرحيم عطون الدول الغربية، داعياً إلى تطبيع العلاقات معها، كون الفصيل الذي يتبع له “لا يشكل أي خطر”، بحسب تعبيره.

جاء ذلك في لقاء أجرته صحيفة “LETEMPS” السويسرية مع عطون، أمس الاول الجمعة، تحدث فيها الأخير عن الوضع الحالي الذي تعيشه “تحرير الشام”، ومحافظة إدلب بشكل عام.

وقال عطون، بحسب ترجمة “السورية.نت”: “لست بصدد أن أقدّم صورة أجمل أو أكثر سوداوية عن أنفسنا، نحن نظهر الواقع فحسب (…) الناس هنا ليسوا مثلما كان عليه الناس في الرقة في فترة خلافة تنظيم الدولة”.

وأضاف الشرعي، الذي يعتبر اليد اليمنى لقائد “الهيئة”، أبو محمد الجولاني أن “تحرير الشام” لا تشكل خطراً على الغرب، معتبراً أنها “آخر من يقاتل نظام الأسد وحلفاءه لكنها لن تتمكن من القضاء عليه دون مساعدة”.

وأكد عطون أن فصيله يريد “الخروج من القائمة السوداء (…) وعندها فقط ستتمكن المنطقة من التعافي”.

ويصب حديث عطون في إطار الرسائل التي تعمل “تحرير الشام” على توجيهها بين الفترة والأخرى للمجتمع الدولي، في محاولة منها لإثبات الاعتدال، مع نزع صفة “الإرهاب”.

وكان “الجولاني” قد أطلق عدة تصريحات، في الأشهر الماضية، حاول من خلالها رسم صورة جديدة له ولفصيله، الذي يصنف على قوائم الإرهاب “السوداء” لدى معظم الدول.

وتعتبر “تحرير الشام” الجهة العسكرية الأبرز التي تمسك بخريطة محافظة إدلب على الأرض، وكان سلوكها قد تغير في عدة مرات، خلال السنوات الماضية، في تحولاتٍ رافقت تطورات عسكرية وسياسية متسارعة في الملف السوري.

القيادي في “الجيش الحر”، “الفاروق أبو بكر” علّق على حديث الشرعي العام لـ”تحرير الشام”، ونشر تغريدة له عبر “تويتر” أشار فيها إلى سياسة “تحرير الشام”، والتي انقلبت رأساً على عقب في موقفها من الدول الغربية.

وإلى جانبه أشار الصحفي أحمد الشامي عبر “تويتر” إلى أن ما تحدث عنه عطون يرتبط بتحركات “أبو محمد الجولاني” الأخيرة، والتي حاول من خلالها كسب الحاضنة الشعبية في إدلب.

في حين قال الباحث السوري، عبد الوهاب عاصي عبر حسابه في “فيس بوك” إن “الجولاني سبق وبعث رسائل إلى الحكومات الغربية لإزالة اسمه وتنظيمه عن قوائم الإرهاب”، معتبراً أن “تصريح عبد الرحيم عطون ما هو إلا تعبير واضح عن أنشطة سرية في هذا الصدد وليس مجرد رغبة”.

المصدر: موقع السورية.نت المعارض