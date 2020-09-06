عار التطبيع والمطبعين

وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 56 حالة، مقابل تسجيل 58 اصابة بالكورونا 53 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2411
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