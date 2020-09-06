ضبط سائق شاحنة عرض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر

ضبطت مرتبات الأمن الوقائي شاحنة بعد ظهور سائقها بمقطع فيديو وهو يقوم بالتشحيط معرضاً حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه تم صباح اليوم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سائق شاحنة يقوم بالتشحيط والقيادة بطيش واهمال معرضا حياة مستخدمي الطريق للخطر، موضحا انه تم على الفور التعميم على جميع الوحدات بالتحقيق والبحث عن تلك المركبة وسائقها.

واضاف ان العاملين في امن وقائي محافظة اربد تمكنوا من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من تحديد المركبة وسائقها ومكان ارتكاب المخالفة في احدى مناطق مدينة اربد، وجرى تحديد مكان السائق والقي القبض عليه وضُبطت الشاحنة، لافتا الى انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقه.