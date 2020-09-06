فيما يهرول العربان لمصالحته.. المتظاهرون ضد نتنياهو يحتشدون عند بوابات القدس تمهيدا للزحف الى مقره الرسمي
أهم العناوين
جرينتش+2 01:20
سلطة المياه تؤجل قراءة العدادات والجباية لمدة أسبوع

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني