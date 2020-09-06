بومبيو يعلن قيام تحالف اسرائيلي اماراتي امريكي ضد ايران

اعلن زير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، اليوم الاحد خلال مقابلة مع شبكة “فوكس” الامريكية، ان الولايات المتحدة، واسرائيل والامارات وافقت على تشكيل تحالف ضد التهديد الايراني.

وقال بومبيو: “اسرائيل والامارات وجدتا طريقا لبناء علاقات يمكن ان تؤدي الى تشكيل تحالف ضد ايران، والذي في نهاية الامر سيمنع التهديد الايراني من الوصول الى شواطئ الولايات المتحدة او الحاق الضرر بأي شخص في الشرق الاوسط”.

ووصف بومبيو في المقابلة المحادثة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وولي العهد الاماراتي محمد بن زايد بمشاركة الرئيس ترامب :”كان هذا تاريخيا، بعد سنوات رفضت فيها الدول العربية الاعتراف باسرائيل كدولة الشعب اليهودي وانه يوجد لها حق بالوجود. يمكن ان نشهد الان ثمار الاتفاق لمواطني كلا الدولتين”.

ومن المتوقع توقيع الاتفاق بين اسرائيل والامارات الاسبوع في احتفال خاص بالبيت الابيض، والذي جاء بعد الاعلان عن اقامة العلاقات بين البلدين.