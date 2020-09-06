استشهاد شرطي ومصرع 3 مسلحين في هجوم شرقي تونس

استشهد عنصر من الحرس الوطني التونسي، وجرح آخر، اليوم الأحد، بعدما أقدم مسلحون على طعنهما بسكاكين، في مدينة سوسة، (شرقي تونس)، قبل إرداء قوات الأمن ثلاثة مهاجمين.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي “حسام الدين الجبالي”، إن “دورية أمنية تضم 2 من أعوان الحرس الوطني، تعرّضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة”، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس.

وأضاف أن “واحداً منهما استُشهد، والثاني مصاب بجروح في المستشفى”.

وأوضح أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على أسلحة عنصري الحرس الوطني وسيارتهما، في أرجاء منطقة القنطاوي السياحية، مضيفاً أن “3 إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار”.

كما أفادت وساءل إعلام تونسية، بأنه تجري ملاحقة عنصر رابع.

وشهدت مدينة سوسة السياحية، أسوأ اعتداء من بين عدة هجمات جهادية في السنوات الأخيرة، قُتل خلاله 38 شخصا، معظمهم بريطانيون عام 2015، في إطلاق نار في فندق.

ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء “هشام المشيشي” السلطة، خلفا لحكومة “إلياس الفخفاخ” المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.