25 قرشا فقط.. مهر الفنانة رجاء الجداوي قبل 50 سنة/ فيديو

بعد مرور شهرين على وفاتها إثر إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، كشفت ابنة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، سرا عن والدتها الراحلة.

وشاركت “أميرة” ابنة رجاء الجداوي صورة لمهر والدتها، الذي طلبته أسرتها عند زواجها من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، حسن مختار، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970.

وبحسب المنشور الذي شاركته أميرة حسن مختار عبر حساب والدتها على موقع “إنستغرام”، فإن قيمة مهر والدتها تبلغ قيمته 25 قرشا مصريا فقط.

وعلقت أميرة حسن مختار على مهر والدتها قائلًة: “مهر مامي.. أحلى قصص الحب”.

وتفاعل عدد من الفنانين مع المنشور المتعلق بمهر رجاء الجداوي، ومن أبرزهم الفنانة المصرية، سوسن بدر، التي علقت لابنتها: “يا قلبي الله يرحمهم، وبإذن الله يجمعهم تاني حبهم لبعض ودعواتك ليهم”.

كما كتبت الفنانة المصرية، فيفي عبده: “الله يرحمك يا حبيبتي وحشتيني”.

ويعرض لرجاء الجداوي في دور العرض السينمائية حاليا آخر أفلامها السينمائية “توأم روحي”، والذي يشارك في بطولته، حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وبيومي فؤاد ونهال عنبر وعزوز عادل، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، يوم الأحد الموافق 5 يوليو/ تموز، عن عمر 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.