وزارة الصحة تنفي طلبها من طلاب المدارس أخذ لقاح كورونا

نفى مصدر مسؤول في وزارة الصحة، اليوم السبت، دقة الأخبار المتداولة بشأن طلب الوزارة تطعيم طلاب المدارس بلقاح فيروس كورونا حال توفره.

واكد المصدر لوكالة (بترا) أن الأطفال والشباب ليسوا ضمن الفئة المستهدفة حال توفر المطعوم، وإنما سيوفر للفئات الأكثر عرضة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وَبخصوص الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق أمان، أوضح المصدر أن مستشفى البشير بدأ منذ عشرة أيام استقبال عشرات المخالطين وإجراء فحص مجاني لهم، مشيرا إلى عدم صحة الفيديو المتداول على إحدى القنوات التلفزيونية المحلية.

وناشد المصدر المؤسسات الإعلامية توخي الدقة والحذر في التعامل مع أية معلومة، والتأكد من المصادر الرسمية خوفا من تضليل الجمهور.

وفيما يتعلق بحظر التجول يوم الجمعة، بين المصدر أن لجنة الأوبئة توصي بالحظر فقط، ولا تتخذ قرارا بذلك، وأن الحكومة تنتهج أفضل الممارسات العالمية في الموازنة بين صحة المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد.

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