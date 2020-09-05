وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 24 حالة، مقابل تسجيل 52 اصابة بالكورونا 43 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2353

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 52 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 43 محلية و9 قادمة من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2353) حالة.

وقد توزّعت الاصابات الجديدة، بحسب الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم السبت، على النحو الاتي: (22) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (15) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(7) تحت الاستقصاء، (14) حالة في محافظة البلقاء مخالطة لمصابين سابقين، و(6) حالات في محافظة إربد مخالطة لمصابين سابقين، وحالة واحدة في محافظة الزرقاء مخالطة لمصاب سابق.

اما الحالات الخارجيّة، فقد توزّعت كما يلي: (8) حالات بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر مركز حدود العمري.

كما سُجّلت (24) حالة شفاء هذا اليوم، (23) في مستشفى الأمير حمزة، و(1) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، وتمّ إجراء (9268) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (882473) فحصاً.

وقد دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).