وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 24 حالة، مقابل تسجيل 52 اصابة بالكورونا 43 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2353
أهم العناوين
جرينتش+2 08:48
وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 24 حالة، مقابل تسجيل 52 اصابة بالكورونا 43 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2353

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني