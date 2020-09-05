تنبيهات وزارة العمل.. درجات الحرارة فوق الاربعين والاجواء ملتهبة باغلب مناطق المملكة اليوم السبت وغدا

دعت مديرية الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل، أصحاب العمل والعمال، إلى إتباع جملة من الإرشادات الوقائية في ظل استمرار موجة الحر الحالية.

وكانت الوزارة قد نشرت هذه الإرشادات في بداية موجات الحر السابقة. وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، ضرورة توفير أسباب السلامة والصحة المهنية خلال موجة الحر، خاصة العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة، بما قد يؤدي إلى إصابتهم بأمراض الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والإغماء، والتقلصات، والطفح الجلدي، والدوران (الدوخة).

وطالبت أصحاب العمل بتوفير سبل الحماية للعمال العاملين تحت درجات الحرارة المرتفعة، من خلال عدم تعريض العمال لأشعة الشمس المباشرة، خاصة وقت الذروة، والتي تمتد ما بين الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا، وتبريد أجواء العمل الداخلية (الأماكن المحصورة والعمل داخل المباني) وتوفير منافذ التهوية الطبيعية، وتوفير مياه الشرب الباردة للعمال، واتباع نظام نوبات الراحة للعاملين، بحيث لا يقوم العامل بالعمل لفترات زمنية طويلة ومستمرة، بل يتم التناوب بين العاملين تجنباً للإجهاد.

واشارت الوزارة إلى أهمية معرفة أعراض الاجهاد الحراري وضربة الشمس وآليات الوقاية منها، وعلاجها في حال حدوثها وذلك من خلال الكوادر الطبية، وكوادر السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة، ومتابعة العاملين ومراقبتهم، والعمل على تقديم الإسعاف الأولي لهم في حال تعرض أحدهم لأعراض الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتوجب على العامل نفسه القيام بها حرصاً على سلامته وصحته في الأجواء الحارة، خاصة من يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة، أكدت المديرية أن عليهم تجنب الخروج إلى المناطق المفتوحة، والتعرض لحرارة الشمس المباشرة في فترات اشتداد الحرارة ووقت الظهيرة، خاصة الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة كالعاملين في القطاعات الإنشائية أو الزراعية ومربي المواشي مع ضرورة الإكثار من شرب السوائل لتعويض السوائل المفقودة من الجسم بسبب التعرق، واللجوء إلى الأماكن المظللة، وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة، والالتزام بارتداء الأدوات الواقية من الحرارة ومنها أغطية الرأس كالقبعات، واستخدام النظارات الشمسية لحماية العين من أشعة الشمس.

هذا وستبقى الأجواء، اليوم السبت، جافة وحارة جداً بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف لأمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 42 – 25 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 38 – 24، وفي مرتفعات الشراة 38 – 22، وفي مناطق البادية 44 – 24، وفي مناطق السهول 41 – 25، وفي الاغوار الشمالية 46 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 29، وفي البحر الميت 45 – 28، وفي خليج العقبة 47 – 29 درجة مئوية. — (بترا)