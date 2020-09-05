الاحتلال يختطف شقيقين جريحين من منزلهما في مخيم جنين

غزة – خدمة قدس برس

اختطفت قوات إسرائيلية خاصة “مستعربون”، اليوم السبت، شقيقين بعد التسلل إلى منزلهما في مخيم جنين، وإلقاء قنبلة يدوية داخله؛ ما أدى إلى إصابة الشقيقين أحمد ومحمد الجدعون بجروح، أحدهما إصابته خطيرة،

وأفادت مصادر محلية أن الجنود المستعربين تسللوا بمساندة قوات جيش الاحتلال، فجر السبت، إلى داخل منزل الجدعون، واختطفوا الشقيقين، ونقلوهما عبر سيارة إسعاف إسرائيلية، عقب إصابتهما بشظايا القنبلة التي انفجرت داخل المنزل.

وتسبب اختطاف الشقيقين في اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وقت متأخر من مساء امس الجمعة، أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عودتهم من مكان عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948، قرب بلدة حبلة (جنوب شرق قلقيلية).

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابة 3 عمال، اثنان منهما أصيبا برصاص الاحتلال في القدم، وواحد في الفم، حيث تم تقديم الإسعاف لهم ونقلهم للمستشفيات.