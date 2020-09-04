وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 28 حالة، مقابل تسجيل 68 اصابة بالكورونا 55 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2301

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 68 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، منها 55 محلية، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 2301.

وقد توزعت الإصابات الجديدة حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 55 حالة محليّة منها 38 حالة في محافظة العاصمة عمّان، مخالطة لمصابين سابقين، و8 حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين، و6 حالات في محافظة إربد، مخالطة لمصابين سابقين، و3 حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

كما سجلت 13 حالة خارجيّة منها 11 حالة بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وحالتان من جنسيّة عربيّة قادمين لغايات السياحة العلاجيّة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 28 حالة شفاء جاءت كما يلي: 24 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و3 حالات في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى إجراء 11875 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 873205 فحوصات.

ونوه الموجز الإعلامي إلى أن ساعات حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء تنتهي في تمام الساعة الحادية عشرة من هذه الليلة، لتبدأ بعدها ساعات حظر التجوّل الاعتياديّة المطبّقة في جميع محافظات المملكة كالمعتاد، والتي تستمرّ حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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