وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 28 حالة، مقابل تسجيل 68 اصابة بالكورونا 55 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2301
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جرينتش+2 12:25
وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 28 حالة، مقابل تسجيل 68 اصابة بالكورونا 55 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2301

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