الحرائق تفتك بالاشجار المعمرة والنادرة في مجافظة عجلون

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني عجلون وإسناد من مديرية دفاع مدني غرب اربد وقيادة إسناد وإنقاذ الوسط، وبمشاركة طائرة من سلاح الجو الملكي، تكافح حريقا اندلع في مساحات واسعة من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية في محافظة عجلون.

وقد تسببت الحرائق التي اندلعت أمس الخميس واليوم الجمعة في عدد من مناطق محافظة عجلون بأضرار كبيرة وخسائر بالثروة الحرجية، وخاصة الاشجار المعمرة والنادرة.

وتواصل كوادر مديرية الدفاع المدني في المحافظة بالتعاون مع مديرية زراعة عجلون بعمليات اخماد الحرائق التي أتت على مئات الدونمات الحرجية لمنع انتشارها الى مساحات اخرى وتقليل الاضرار والاثار السلبية التي قد تنجم عنها .

وقال مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان لوكالة (بترا)، ان كوادر الحراج والدفاع المدني والشرطة تعمل على اخماد الحريق الذي اندلع في عدد من مناطق الغابات ومنها باعون وعين جنا طريق مستشفى هيا العسكري وعجلون، والذي اتى على 1400 دونم زراعي اشجار حرجية ومملوكة للمواطنين، مشيرا الى ان اكبر هذه الحرائق كان في باعون .

واشار المهندس الشرمان الى أن الحرائق تعتبر من اكبر التهديدات التي تواجه الثروة الحرجية وخاصة ان اغلبها تكون مفتعله، مبينا ان المديرية تنفذ خطة متكاملة للحد من الحرائق بالتعاون مع الجهات المعنية .

واكد ضرورة تعاون الجميع من مواطنين وجهات معنية للحفاظ على هذه الثروة الحرجية وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة مما يسهم بزيادة إشتعال الحرائق وتوسعها .