وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 28 حالة، مقابل تسجيل 68 اصابة بالكورونا 55 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2301
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“الباشا”.. أكبر بيت للدعارة في أوروبا يشهر إفلاسه بسبب الكورونا

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