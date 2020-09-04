الامن الاسرائيلي يرجح ان يشن حزب الله هجومه المنتظر تزامنا مع احتفالات الصهاينة برأس السنة العبرية

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يرجّح الأمن الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني، سيحاول تنفيذ هجوم انتقامي على مقتل عنصر له في سوريا، في ضربة نُسبت إلى إسرائيل، تزامنا مع احتفالات إسرائيل برأس السنة العبرية، أي في الأسبوعين القادمين.

وقد تعزز هذا الترجيح، بعد خطاب ألقاه السيد حسن نصر الله الأحد الماضي، حينما أعرب عن تصميم حزبه على تنفيذ الهجوم.

ولا يعرف الجيش الإسرائيلي على وجه اليقين، “الخطوط العريضة للهجوم”، لكنه لا يستبعد إمكانية إطلاق صواريخ على بالقرب من مزارع شبعا، او تسلل عناصر لحزب الله إلى إسرائيل، أو إطلاق نيران مضادة للدبابات.

ومنذ مقتل عنصر حزب الله في سوريا، يحاول الحزب الرد على ذلك، فيما أبقت إسرائيل على حالة التأهب القصوى على طول حدودها الشمالية مع لبنان.

كانز التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية قد تصاعد، بعد هجومين اسرائيليين على سوريا في غضون 48 ساعة، حيث هاجمت إسرائيل مطار دمشق الدولي في 31 أغسطس / آب، وقاعدة T-4 الجوية في 2 سبتمبر / أيلول. وكشف تقرير استخباراتي أن الحديث يدور عن أهداف مرتبطة بالقوات الإيرانية في سوريا.