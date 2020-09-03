وفقا لـ "الميادين".. البحرين تمنع إدراج موضوع "رفض التطبيع" بالجامعة العربية، وتهدد بوضع بند مؤيد للتطبيع وصفقة القرن
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وفقا لـ “الميادين”.. البحرين تمنع إدراج موضوع “رفض التطبيع” بالجامعة العربية، وتهدد بوضع بند مؤيد للتطبيع وصفقة القرن

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